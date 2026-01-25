Ultime News

25 Gen 2026 La Juvi non si ferma: a Torino arriva la quinta vittoria di fila
25 Gen 2026 Forza lavoro, nel Cremonese l'età media dei dipendenti è di 41,8 anni
25 Gen 2026 Laboratorio di pace in piazza del Comune: gioco e riflessione per i giovani
25 Gen 2026 "Private Sale", a Palazzo Guazzoni Zaccaria in scena lo shopping
25 Gen 2026 Zerbin: “Il campionato è ancora lungo, i punti arriveranno”
Nazionali

Serie A, Roma-Milan 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – Sfida d’alta classifica nella 22esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 gennaio, la Roma ospita il Milan – in diretta tv e streaming – all’Olimpico. La squadra giallorossa è reduce dalla vittoria per 2-0, firmata dalla doppietta di Pisilli, nella partita d’Europa League contro lo Stoccarda, mentre quella rossonera ha battuto il Lecce 1-0 in campionato grazie al gol di Fullkrug. 

Nel prossimo turno di Serie A, la Roma sfiderà l’Udinese in trasferta mentre il Milan volerà a Bologna. 

 

