Australian Open, oggi Musetti-Fritz – Diretta

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti torna protagonista agli Australian Open 2026. Lunedì 26 gennaio il tennista azzurro affronta Taylor Fritz – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Musetti, nei turni precedenti del torneo, ha battuto Raphael Collignon, Lorenoz Sonego e Tomas Machac. Fritz invece ha eliminato Valentin Royer, Vit Kopriva e Stan Wawrinka.

In caso di passaggio del turno, Musetti sfiderà Novak Djokovic nei quarti di finale, che si è già qualificato grazie al ritiro di Mensik.