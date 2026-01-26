Ultime News

26 Gen 2026 Cremo, contro il Sassuolo tanta imprecisione e poca concretezza
25 Gen 2026 Giovani Democratici, Matteo Cigognini riconfermato segretario provinciale
25 Gen 2026 La Cremonese ora ha fretta: per l'attacco spunta Milan Djurić
25 Gen 2026 La Juvi non si ferma: a Torino arriva la quinta vittoria di fila
25 Gen 2026 Forza lavoro, nel Cremonese l'età media dei dipendenti è di 41,8 anni
Nazionali

Australian Open, oggi Sinner-Darderi – Diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo negli ottavi degli Australian Open 2026. Oggi, lunedì 26 gennaio il tennista azzurro è atteso dal derby azzurro con Luciano Darderi – in diretta tv e streaming – nello Slam di Melbourne, a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e 2025. Il numero due del mondo, nei turni precedenti del torneo, ha eliminato Hugo Gaston, James Duckworth ed Eliot Spizzirri. Darderi invece ha battuto Cristian Garin, Sebastian Baez e Karen Khachanov. 

In caso di passaggio del turno, Sinner affronterà ai quarti il vincente di Shelton-Ruud. 

 

