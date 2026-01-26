Elezioni Regionali 2028: Piloni coordinatore per il Laboratorio del Pd

Sabato 24 gennaio si è svolta la direzione regionale del Partito Democratico lombardo, nel corso della quale il consigliere regionale Matteo Piloni è stato nominato coordinatore del Laboratorio Lombardia 2028.

“Si tratta del percorso che costruirà il progetto per sfidare il centrodestra – che governa da più di 30 anni la Regione – alle prossime elezioni regionali” spiega Piloni. “Un viaggio nei territori, dove verranno tessute relazioni e coinvolte energie nuove: partito, civismo, associazioni, municipalità, esperti, cittadini. Un percorso non semplice, che ha bisogno di un metodo nuovo e innovativo in grado di aprirsi a tutti e tutte coloro che vogliono una Lombardia forte e protagonista”.

Il consigliere regionale entra quindi nel merito dei contenuti politici del progetto: “un progetto che dica ai lombardi che non sono condannati a pagarsi le cure, a stringere la cinghia, a vedere i figli in difficoltà e i giovani a far fatica a immaginarsi e costruirsi un futuro. Per una Lombardia che non si accoda al resto d’Italia, ma che torna a fare da apripista. Che smette di raccontarsi favole sull’efficienza e ricomincia a guardare in faccia i suoi guai: le liste d’attesa infinite, i treni che non passano, i salari che non bastano”.

“Una Regione che sostenga e coinvolga i territori, anche la Provincia di Cremona, valorizzando le realtà e che dia rappresentanza nei luoghi decisionali”.

Piloni conclude infine con i ringraziamenti a Silvia Roggiani, segretaria regionale del Pd, ed Emilio Del Bono, vicepresidente di Regione Lombardia, per la fiducia accordata, alla presidente della direzione Barbara Pollastrini e ai colleghi e alle colleghe del Gruppo Pd Lombardia.

