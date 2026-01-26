F1, al via una collaborazione tra Indra Group e il team Alpine

(Adnkronos) – Indra Group, multinazionale spagnola leader nei settori della tecnologia e della difesa, annuncia un accordo di collaborazione con il team francese di Formula 1 Bwt Alpine per rafforzare l’impegno di entrambe le organizzazioni verso l’innovazione tecnologica, l’intelligenza avanzata e l’eccellenza operativa nell’ambito del Campionato del Mondo di Formula 1. Lo scrive l’azienda. L’accordo prevede l’integrazione di IndraMind, la piattaforma sovrana di intelligenza artificiale di Indra Group, nell’ecosistema operativo del team, consentendone l’implementazione e la validazione in uno degli ambienti tecnologici più complessi ed esigenti al mondo: la Formula 1, soprattutto in previsione del nuovo ciclo regolamentare che inizierà nella stagione 2026. Questa integrazione consentirà di analizzare e correlare in tempo reale gli enormi volumi di dati generati ogni fine settimana di gara, ottimizzare il processo decisionale strategico e anticipare scenari critici in uno sport in cui ogni millisecondo è cruciale.Grazie alla sua architettura modulare, interoperabile e progettata per funzionare in qualsiasi cloud o ambiente estremo, IndraMind offre capacità predittive avanzate, efficienza operativa e superiorità cognitiva nella competizione.

Angel Escribano, presidente esecutivo di Indra Group: “La Formula 1 rappresenta la massima espressione di competitività, innovazione e precisione tecnologica. L’alleanza con il Bwt Alpine Formula One Team ci consente di collaborare con un progetto sportivo d’élite e di dimostrare il valore delle nostre capacità in contesti reali e impegnativi”. José Vicente de los Mozos, ceo di Indra Group, ha dichiarato: “In Indra Group vogliamo contribuire attivamente allo sviluppo delle tecnologie che plasmeranno il futuro, rafforzando la portata globale dell’azienda e il nostro impegno per l’innovazione. Questa collaborazione dimostra anche come l’unione dei settori tecnologico, industriale e sportivo possa moltiplicare l’impatto di iniziative strategiche per il nostro Paese, come il Gran Premio, e proiettare il brand Spagna a livello internazionale”.

Flavio Briatore, executive advisor del team di Formula 1 Bwt Alpine, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Indra Group come partner ufficiale del Bwt Alpine Formula One Team. L’impegno di Indra Group per l’eccellenza tecnologica, l’innovazione e l’intelligence avanzata si allinea perfettamente con le nostre aspirazioni come team di gara. La nostra collaborazione ci consentirà di implementare IndraMind e di integrare la sua piattaforma di intelligenza nei nostri ecosistemi ingegneristici. Ciò ottimizzerà ulteriormente le nostre operazioni in pista e ci consentirà di sviluppare innovazioni tecnologiche rivoluzionarie in un momento in cui la Formula 1 sta entrando in una nuova era tecnologica”.

Questa collaborazione permetterà a Indra Group di presentare la tecnologia sviluppata in Spagna su un palcoscenico globale, come la Formula 1, dimostrandone l’applicabilità a operazioni altamente complesse e la capacità di generare reali vantaggi competitivi. In questo modo, Indra Group rafforza la sua posizione internazionale nell’intelligenza avanzata, nella sicurezza completa e nelle tecnologie strategiche in grado di operare negli ambienti più sofisticati del mondo.