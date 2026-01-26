Ultime News

26 Gen 2026 Arkema srl certificata Top Employer Italia 2026
26 Gen 2026 Padania Acque, voto contestato: Pasquali chiarisce in Consiglio
26 Gen 2026 Caso Aprica, Virgilio: "Assurde le richieste della minoranza"
26 Gen 2026 Senzatetto, Della Giovanna: "Al lavoro per una risposta strutturale"
26 Gen 2026 Referendum Costituzionale, gli avvocati: "Ecco perché votare sì"
Ice a Milano-Cortina? Fonti ambasciata Usa: “Le operazioni di sicurezza sono sotto l’autorità italiana”

(Adnkronos) – Il Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato americano svolge un ruolo guida in materia di sicurezza degli Stati Uniti ai Giochi Olimpici Invernali Milano–Cortina 2026. E’ quanto si apprende da fonti dell’Ambasciata Usa a Roma, secondo cui, come in precedenti eventi olimpici, diverse agenzie federali supportano il Servizio di Sicurezza Diplomatica, tra cui Homeland Security Investigations, la componente investigativa dell’Ice.  

Come ha osservato il Dipartimento per la Sicurezza Interna, fanno sapere le stesse fonti, “ovviamente l’Ice non svolge operazioni di controllo dell’immigrazione in Paesi stranieri. In occasione delle Olimpiadi, l’Homeland Security Investigations dell’Ice supporta il Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato americano e il Paese ospitante nel processo di verifica e mitigazione dei rischi provenienti da organizzazioni criminali transnazionali. Tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l’autorità italiana”. 

