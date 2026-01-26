Ultime News

26 Gen 2026 Cremo, contro il Sassuolo tanta imprecisione e poca concretezza
25 Gen 2026 Giovani Democratici, Matteo Cigognini riconfermato segretario provinciale
25 Gen 2026 La Cremonese ora ha fretta: per l'attacco spunta Milan Djurić
25 Gen 2026 La Juvi non si ferma: a Torino arriva la quinta vittoria di fila
25 Gen 2026 Forza lavoro, nel Cremonese l'età media dei dipendenti è di 41,8 anni
Nazionali

Messico, spari in campo da calcio: 11 morti e 12 feriti a Salamanca

(Adnkronos) – Almeno 11 persone sono state uccise e altre 12 sono rimaste ferite in un attacco armato in un campo da calcio nello stato messicano centrale di Guanajuato. Lo ha riferito l’ufficio del sindaco di Salamanca in una nota affermando che è stata avviata un’operazione per trovare i responsabili dell’aggressione. ”E’ stata confermata la morte di 11 persone, 10 delle quali sono morte sul posto e un’altra mentre riceveva cure mediche in ospedale”, si legge nella nota. 

“Inoltre, 12 persone sono rimaste ferite a causa degli spari e stanno ricevendo cure mediche”, ha aggiunto. Sabato sera, nella stessa città messicana, sono stati rinvenuti anche quattro sacchi contenenti resti umani. 

