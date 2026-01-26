Ultime News

26 Gen 2026 Cremo, contro il Sassuolo tanta imprecisione e poca concretezza
25 Gen 2026 Giovani Democratici, Matteo Cigognini riconfermato segretario provinciale
25 Gen 2026 La Cremonese ora ha fretta: per l'attacco spunta Milan Djurić
25 Gen 2026 La Juvi non si ferma: a Torino arriva la quinta vittoria di fila
25 Gen 2026 Forza lavoro, nel Cremonese l'età media dei dipendenti è di 41,8 anni
Nazionali

Musetti, vittoria e dedica speciale sulla telecamera: “Buongiorno Italia”

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti vola ai quarti degli Australian Open 2026 e dedica la sua vittoria all’Italia. Oggi, domenica 26 gennaio, il tennista azzurro ha battuto l’americano Taylor Fritz in tre set, dominando il match e rendendo felici tutti i tifosi e gli appassionati italiani che si sono svegliati all’alba per lui. Il match degli ottavi di Melbourne, infatti, è iniziato alle 4 ora italiana e Musetti, nella tradizionale dedica alla telecamera, ha voluto ringraziare i suoi connazionali per il sostegno. 

“Buongiorno Italia” ha scritto il numero cinque del mondo, che ha raggiunto il suo best ranking proprio all’inizio di 2026 grazie alla finale raggiunta a Hong Kong, poi persa contro Bublik. Un messaggio che, insomma, ha attraversato l’oceano, accompagnato dalla faccina sorridente disegnata da Musetti, che per la prima volta in carriera ha raggiunto i quarti degli Australian Open. 

 

