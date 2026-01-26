Ultime News

26 Gen 2026 Scontro su via Mantova a Gadesco: auto si ribalta, tre persone ferite
26 Gen 2026 Vicinanza al vescovo emerito Lafranconi per la morte della sorella June
26 Gen 2026 Cremo, contro il Sassuolo tanta imprecisione e poca concretezza
25 Gen 2026 Giovani Democratici, Matteo Cigognini riconfermato segretario provinciale
25 Gen 2026 La Cremonese ora ha fretta: per l'attacco spunta Milan Djurić
Nazionali

Oro supera i 5mila dollari l’oncia, è la prima volta

(Adnkronos) – Il prezzo dell’oro, bene rifugio, ha superato i 5.000 dollari domenica, raggiungendo un nuovo record in un contesto di crescente incertezza e turbolenza globale innescato dalle politiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’oro ha raggiunto i 5.026 dollari l’oncia nelle contrattazioni, dopo che venerdì l’argento, metallo gemello, ha superato per la prima volta i 102 dollari l’oncia. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...