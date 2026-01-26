Re Carlo scommette su Kate per ricucire il rapporto con Harry

(Adnkronos) –

Re Carlo avrebbe chiesto a Kate Middleton di aiutarlo a ricucire i rapporti con il principe Harry e con la moglie Meghan Markle. Lo scrive il ‘National Examiner’ citando una propria fonte, secondo la quale la richiesta fatta da Carlo è ”irragionevole” e ”ha messo alla prova la pazienza” della nuora. In ogni caso sta di fatto che, scrive il ‘National Examiner’, il re desidera che il duca e la duchessa del Sussex vengano riaccolti nella famiglia reale e ritiene che Kate debba svolgere un ruolo di primo piano per la riappacificazione. E questo ignorando i rapporti tesi tra Kate e Meghan, emersi in occasione del matrimonio dell’ex star di ‘Suits’ con Harry nel 2018, come racconta il principe nel suo libro di memorie ‘Spare’ pubblicato nel 2023.

“Re Carlo ha chiesto a Kate di dare il suo contributo per farli tornare – ha detto la fonte -. Riconosce che i Sussex hanno commesso molti passi falsi, ma è disposto a perdonarli”. Riferendosi al tumore che è stato diagnosticato al re nel 2024, la fonte ha aggiunto che “Carlo sta affrontando gravi problemi di salute mentre guida la monarchia e pensa sinceramente che le lotte intestine in famiglia siano ridicole”. Insomma, “secondo re Carlo questo dramma è durato abbastanza. Non ha più pazienza”, ha aggiunto la fonte.