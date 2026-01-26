Ultime News

26 Gen 2026 Giornata della memoria: storia dell’orchestra femminile di Auschwitz
26 Gen 2026 Giustizia riparativa, al Ghisleri l'abbraccio tra Grena e Bazzega
26 Gen 2026 Audizioni con strumenti storici, fitto calendario al Museo del Violino
26 Gen 2026 "Dove le macchie diventano ricami": l'Alzheimer raccontato da una figlia
26 Gen 2026 Studenti cremonesi in ascolto della testimonianza di Sami Modiano
Report, Ranucci: “Tribunale annulla sanzione Garante Privacy su caso Sangiuliano”

(Adnkronos) – E’ stata annullata dal Tribunale di Roma la sanzione di 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione, da parte della trasmissione ‘Report’, degli audio relativi ad una conversazione tra l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie, la giornalista Federica Corsini. E’ lo stesso conduttore di ‘Report’ Sigfrido Ranucci ad annunciarlo in un post su Facebook. “Era legittimo – scrive Ranucci – e di interesse pubblico trasmettere l’audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge. Il Garante ha sbagliato nei contenuti e nella forma”. 

