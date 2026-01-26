Senzatetto, Della Giovanna: "Al lavoro per una risposta strutturale"

Il tema dei senzatetto in ospedale e in stazione è approdato in consiglio comunale, con un’interrogazione del consigliere Alessandro Portesani (Novità a Cremona), il quale ha chiesto al Comune il punto della situazione, e cosa si stia facendo in merito. A rispondere è stata l’assessore ai Servizi Sociali Marina Della Giovanna, che ha evidenziato come sia in corso un lavoro di rete, nel quale si stanno impegnanto Comune e Asst.

“L’azione comunale si sviluppa lungo più direttrici: programmazione, accoglienza, presidio del territorio, coordinamento con il terzo settore e potenziamento dei servizi” ha spiegato l’assessore. “Sul piano della programmazione, il tema della grave marginalità è inserito nel Piano di Zona dell’Ambito Sociale Territoriale Cremonese attraverso un gruppo di lavoro dedicato alla povertà e alle sue diverse dimensioni.

Il gruppo coinvolge enti pubblici territoriali e numerosi soggetti del terzo settore impegnati in quest’area di intervento, che si incontrano periodicamente per condividere dati, criticità e strategie operative. Nel corso del 2025 il gruppo si è riunito quattro volte e ha lavorato sull’identificazione delle diverse dimensioni della povertà presenti sul territorio, sull’individuazione dei target maggiormente interessati e sull’analisi delle reti attive e attivabili. Si tratta di un lavoro necessario per costruire collaborazioni più strutturate, proporre strategie per ottimizzare gli interventi e ragionare in modo condiviso sulle risorse da attivare.

Accanto al lavoro di analisi e programmazione, è attivo il confronto con i principali attori del territorio cittadino, sia pubblici che del privato sociale. L’aumento delle persone senza dimora evidenzia al contempo l’esigenza di un coordinamento più strutturato attraverso l’istituzione di un tavolo permanente, coordinato dal Comune di Cremona, che abbia il compito di rafforzare la capacità di lettura e monitoraggio, potenziare gli interventi di tipo preventivo, rafforzare l’integrazione tra i diversi ambiti di intervento (servizi sociali, sistema sanitario, terzo settore, forze dell’ordine).

Per quanto riguarda il sistema di accoglienza, le attività del Centro di Pronta Accoglienza e dell’asilo notturno sono gestite in convenzione, con un impegno economico di poco più di 200mila euro annui, finanziato in parte da spesa corrente comunale e in parte dal Fondo Povertà – quota grave marginalità.

In questo quadro si colloca anche l’investimento sulla Stazione di Posta, finanziata dal Pnrr che non prevede una semplice riqualificazione degli spazi, ma un ampliamento delle funzioni: fermo posta e deposito bagagli, potenziamento delle cucine, ampliamento degli spazi per i colloqui di orientamento, delle aree docce e degli spazi comuni, oltre alla creazione di luoghi pensati per favorire l’incontro tra cittadinanza, associazionismo e persone in situazione di marginalità. La conclusione dei lavori è programmata entro fine marzo 2026, con un target complessivo di 100 persone assistite nell’arco del progetto.

Per quanto riguarda il presidio del territorio, sono stati effettuati interventi congiunti con Asst e Polizia Locale, cui si aggiungono gli interventi del Pronto Intervento Sociale, che consentono di intercettare situazioni particolarmente critiche e attivare risposte tempestive, e la graduale ripresa dell’attività dell’unità di strada della Croce Rossa Italiana.

La Stazione di Posta, il gruppo di lavoro del Piano di Zona e il tavolo permanente che verrà costituito a breve rappresentano quindi tasselli di una strategia che punta a garantire risposte strutturate, non emergenziali, capaci di accompagnare le persone lungo percorsi di nuova inclusione possibile” ha concluso l’assessore.

