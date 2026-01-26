Ultime News

26 Gen 2026 Scontro su via Mantova a Gadesco: auto si ribalta, tre persone ferite
26 Gen 2026 Vicinanza al vescovo emerito Lafranconi per la morte della sorella June
26 Gen 2026 Cremo, contro il Sassuolo tanta imprecisione e poca concretezza
25 Gen 2026 Giovani Democratici, Matteo Cigognini riconfermato segretario provinciale
25 Gen 2026 La Cremonese ora ha fretta: per l'attacco spunta Milan Djurić
Nazionali

Ucraina, Russia annuncia nuovi colloqui: “Ma nessun incontro Putin-Trump”

(Adnkronos) – Un nuovo round di colloqui sull’Ucraina è previsto ”la prossima settimana”, ma ”sarebbe un errore aspettarsi grandi risultati da questi primi contatti trilaterali” perché ”ci sono questioni complesse all’ordine del giorno”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. ”Al momento non posso darvi una data precisa”, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano quando sarebbero avvenuti. 

Peskov ha anche dichiarato che al momento non sono previsti colloqui tra Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump. “In questo momento, un colloquio del genere non è in programma”, ha detto Peskov, sottolineando che ”gli attuali canali di comunicazione, i canali di dialogo con la parte americana, ci consentono di coordinare efficacemente i contatti bilaterali al massimo livello”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...