Zalone resta re del box office, incassi record per oltre 73 milioni

(Adnkronos) – Checco Zalone si conferma ‘re’ del botteghino e, alla quinta settimana di programmazione del suo ‘Buen Camino’, mantiene la prima posizione per tutto il weekend, incassando per un totale settimanale di 2.202.373 euro con 273.745 presenze. Complessivamente la pellicola – frutto del sodalizio artistico tra Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante – dal suo arrivo nelle sale, il giorno di Natale, ad oggi, ha totalizzato 9.142.643 presenze con un incasso record per il cinema italiano di 73.404.661 euro. 

‘Buen Camino’ è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta. 

