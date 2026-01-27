Ultime News

27 Gen 2026 Einaudi, terminato l'adeguamento sismico di palestra e primo piano
27 Gen 2026 Anche a Vescovato è arrivata la Casa dell'Acqua
27 Gen 2026 Lastra da 300 chili sulla gamba, 29enne in ospedale
27 Gen 2026 Variante al Pgt per Green Oleo: via libera del Consiglio (senza M5S)
27 Gen 2026 Slitta il debutto della rassegna
ilPianoforte: rinvio al 10 febbraio
Nazionali

Achille Costacurta, il dietrofront: “Non ho resistito, sono andato via dal ritiro in India”

(Adnkronos) – “Non ho resistito”. Achille Costacurta dopo aver annunciato una pausa dai social, è tornato sul suo profilo Instagram per annunciare di aver rinunciato al ritiro spirituale in India. “Ragazzi, 10 giorni non ho resistito. Erano 12,5 ore di meditazione al giorno”, ha spiegato il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari. 

“Dopo 70 ore ho preferito andare via. Non riuscivo più a tenere la concentrazione, essendo il mio primo approccio a questo mondo”, ha aggiunto Achille Costacurta, che comunque si è detto “felice” e “soddisfatto” di questa nuova esperienza. 

Alcuni giorni fa Achille Costacurta aveva annunciato una pausa social di 10 giorni: “Ciao amici, ci vediamo tra dieci giorni. Sto entrando in un retreat di meditazione a Calcutta, in India”, aveva scritto nelle storie su Instagram, spiegando le regole del ritiro spirituale: “No telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare, solo verdure”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...