Australian Open, De Minaur prende warning e Alcaraz lo difende: cos’è successo

(Adnkronos) –

Warning, con polemica, agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, durante la sfida tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur, è salita la tensione sulla Rod Laver Arena. Nel corso del primo set il tennista australiano, numero sei del mondo, si è preso un warning, l’equivalente tennistico del cartellino giallo, per aver sforato i secondi a disposizione per il servizio.

Immediate le proteste dell’australiano, che ha fatto notare alla giudice di sedia come si stesse approcciando al servizio proprio mentre scadeva il tempo e che fosse la prima volta che ritardava. In difesa di De Minaur è arrivato anche Alcaraz, che ha detto all’arbitro, mentendo, che non era pronto a ricevere, provando così a far revocare la sanzione.

Una bugia a fin di bene, quella di Alcaraz. Le immagini mostrano infatti che lo spagnolo era più che pronto a ricevere allo scadere dei secondi, ma ha voluto provare ad aiutare l’avversario di giornata. Tentativo vano. De Minaur si tiene il warning, perde la concentrazione e subisce il break che decide il primo set al 12esimo game.