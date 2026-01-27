Ultime News

27 Gen 2026 Polizia Provinciale, in un anno 900 controlli e oltre 100 sanzioni
27 Gen 2026 Il Comune aderisce alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre
27 Gen 2026 L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai inaugura la Stagione Musica
27 Gen 2026 Lavori Largo Moreni, posizionamento nuove luci in via Eridano
27 Gen 2026 Treni, bus e bici interconnessi
Ok alla convenzione Comune-RFI
Nazionali

Australian Open, De Minaur prende warning e Alcaraz lo difende: cos’è successo

(Adnkronos) –
Warning, con polemica, agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, durante la sfida tra Carlos Alcaraz e Alex De Minaur, è salita la tensione sulla Rod Laver Arena. Nel corso del primo set il tennista australiano, numero sei del mondo, si è preso un warning, l’equivalente tennistico del cartellino giallo, per aver sforato i secondi a disposizione per il servizio. 

Immediate le proteste dell’australiano, che ha fatto notare alla giudice di sedia come si stesse approcciando al servizio proprio mentre scadeva il tempo e che fosse la prima volta che ritardava. In difesa di De Minaur è arrivato anche Alcaraz, che ha detto all’arbitro, mentendo, che non era pronto a ricevere, provando così a far revocare la sanzione. 

Una bugia a fin di bene, quella di Alcaraz. Le immagini mostrano infatti che lo spagnolo era più che pronto a ricevere allo scadere dei secondi, ma ha voluto provare ad aiutare l’avversario di giornata. Tentativo vano. De Minaur si tiene il warning, perde la concentrazione e subisce il break che decide il primo set al 12esimo game. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...