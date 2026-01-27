Ultime News

27 Gen 2026 Lavori Largo Moreni, posizionamento nuove luci in via Eridano
27 Gen 2026 Treni, bus e bici interconnessi
Ok alla convenzione Comune-RFI
26 Gen 2026 Bologna non fa sconti, Vanoli battuta 74 a 84
26 Gen 2026 Arkema srl certificata Top Employer Italia 2026
26 Gen 2026 Padania Acque, voto contestato: Pasquali chiarisce in Consiglio
Nazionali

Australian Open, oggi Alcaraz-De Minaur – Diretta

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna in campo agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, il tennista spagnolo sfida l’australiano e ‘padrone di casa’ Alex De Minaur, numero sei del mondo – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Melbourne. Nei turni precedenti Alcaraz ha battuto Walton, Hanfmann, Moutet e Paul negli ottavi. De Minaur invece ha superato McDonald, Medjedovic, Tiafoe e Bublik. 

In caso di passaggio del turno in semifinale Alcaraz sfiderebbe Alexander Zverev, che ha battuto Learner Tien in quattro set. 

 

