Ultime News

27 Gen 2026 Lavori Largo Moreni, posizionamento nuove luci in via Eridano
27 Gen 2026 Treni, bus e bici interconnessi
Ok alla convenzione Comune-RFI
26 Gen 2026 Bologna non fa sconti, Vanoli battuta 74 a 84
26 Gen 2026 Arkema srl certificata Top Employer Italia 2026
26 Gen 2026 Padania Acque, voto contestato: Pasquali chiarisce in Consiglio
Nazionali

Australian Open, Zverev batte Tien e va in semifinale

(Adnkronos) – Alex Zverev in semifinale agli Australian Open 1026. Il tedesco, testa di serie numero 3, nei quarti di finale ha sconfitto oggi 27 gennaio lo statunitense Learner Tien, numero 25 del tabellone, per 6-3, 6-7 (5-7), 6-1, 7-6 (7-3). In semifinale, Zverev aspetta il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, e l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 6. 

