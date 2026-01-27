Ultime News

27 Gen 2026 Einaudi, terminato l'adeguamento sismico di palestra e primo piano
27 Gen 2026 Anche a Vescovato è arrivata la Casa dell'Acqua
27 Gen 2026 Lastra da 300 chili sulla gamba, 29enne in ospedale
27 Gen 2026 Variante al Pgt per Green Oleo: via libera del Consiglio (senza M5S)
27 Gen 2026 Slitta il debutto della rassegna
ilPianoforte: rinvio al 10 febbraio
Nazionali

Ballinari (Miele Varesino Dop): “Dieci anni di lavoro per riconoscimento dop”

(Adnkronos) – “La provincia di Varese è da sempre ad alta vocazione apistica. Sin dai primi del Novecento c’è stata un’evoluzione che ha portato a gratificare la qualità del prodotto rispetto alla quantità, nelle nostre aree scarsamente industrializzate. La Dop è un risultato che abbiamo raggiunto dopo circa dieci anni di lavoro, nel 2014. È un miele di acacia, per cui la prima produzione, con delle peculiarità che hanno portato al riconoscimento da parte dell’Unione europea del titolo Dop”. Lo ha detto Emilio Ballinari, presidente del Consorzio Qualità del Miele Varesino Dop, partecipando oggi a Roma nella sede del ministero dell’Agricoltura, all’incontro ‘Alleanza per le Api’, organizzato da Fai – Federazione apicoltori italiana e Fondazione Qualivita, in collaborazione con McDonald’s.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...