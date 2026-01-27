Ultime News

27 Gen 2026 Einaudi, terminato l'adeguamento sismico di palestra e primo piano
27 Gen 2026 Anche a Vescovato è arrivata la Casa dell'Acqua
27 Gen 2026 Lastra da 300 chili sulla gamba, 29enne in ospedale
27 Gen 2026 Variante al Pgt per Green Oleo: via libera del Consiglio (senza M5S)
27 Gen 2026 Slitta il debutto della rassegna
ilPianoforte: rinvio al 10 febbraio
Burlon (Cons. miele Dolomiti Bellunesi Dop): “Nostro miele naturalmente bio”

(Adnkronos) – “Il miele Dop è prodotto in un determinato territorio dalle caratteristiche uniche. Nel nostro caso parliamo del miele prodotto all’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, prodotto in una zona dove ci sono pochissimi insediamenti industriali e quindi naturalmente biologico”. Così Mario Burlon del Consorzio di tutela Miele delle Dolomiti Bellunesi Dop, all’incontro ‘Alleanza per le Api’, organizzato da Fai – Federazione apicoltori italiana e Fondazione Qualivita, in collaborazione con McDonald’s, presso il ministero dell’Agricoltura a Roma. Un’occasione per promuovere la salvaguardia dell’apicoltura italiana e il rafforzamento delle filiere del miele.  

