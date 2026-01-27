Djuric: "Darò tutto me stesso per aiutare questa squadra"

Milan Djuric è un nuovo giocatore della Cremonese. Il centravanti bosniaco classe 1990 ha lasciato Parma per tornare a vestire nuovamente la maglia grigiorossa, dopo la stagione 2012-2013, quando era arrivato in prestito dal Cesena per giocare in Prima Divisione di Lega Pro.

“Sono soddisfatto – ha detto il giocatore – e sono pronto per iniziare questa mia seconda avventura alla Cremonese”. Djuric può essere un giocatore molto utile a mister Nicola. La sua imponente stazza fisica lo rende uno dei migliori specialisti europei nel gioco aereo.

Djuric è fiducioso: “Sicuramente darò tutto me stesso per dare una mano a questa squadra che comunque sta facendo un grande campionato, voglio mettere in campo la mia esperienza e dare una mano ai compagni e continuare verso il nostro obiettivo che è quello della salvezza”.

Elemento prezioso per la sua capacità di far salire la squadra e fare da sponda ai compagni, può essere impiegato sia al fianco di Vardy che di Bonazzoli. Con quest’ultimo ha già giocato in passato con la maglia della Salernitana nella stagione 2021-2022, quando in due siglarono 15 gol: “Tornare a giocare con Bonazzoli sarà bellissimo, ma ci sono tanti altri ragazzi con cui ho giocato – prosegue l’attaccante – spero che il mio ambientamento sia facile, ma sono convinto che grazie al mister e ai miei compagni sarà tutto più semplice”.

Eleonora Busi

