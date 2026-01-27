Ultime News

27 Gen 2026 Einaudi, terminato l'adeguamento sismico di palestra e primo piano
27 Gen 2026 Anche a Vescovato è arrivata la Casa dell'Acqua
27 Gen 2026 Lastra da 300 chili sulla gamba, 29enne in ospedale
27 Gen 2026 Variante al Pgt per Green Oleo: via libera del Consiglio (senza M5S)
27 Gen 2026 Slitta il debutto della rassegna
ilPianoforte: rinvio al 10 febbraio
Fabrizio Corona indagato per diffamazione, Lorenzo Pellegrini chiede risarcimento di 100mila euro

Un risarcimento di almeno 100mila euro è stato chiesto dal calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini nei confronti di Fabrizio Corona, indagato per diffamazione dalla procura di Roma in relazione a una intervista apparsa su ‘dillingernews.it’ a una 25enne che ha accusato falsamente di stalking l’ex capitano giallorosso.  

La richiesta, contenuta nella costituzione di parte civile depositata oggi all’udienza preliminare dal legale del calciatore, l’avvocato Federico Olivo, riguarda anche la ragazza, di origini romene, indagata a sua volta per calunnia e diffamazione ai danni di Pellegrini. L’udienza preliminare è stata aggiornata al prossimo 17 marzo.  

