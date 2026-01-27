Ultime News

Lucano (Miele Lunigiana Dop): “Con Dop e Igp garanzia di tracciabilità”

(Adnkronos) – “Il miele biologico italiano ha bisogno di essere riconosciuto come un’importante nicchia. Con lo sviluppo del retail e di una grande distribuzione che si allarga e si amplia fortemente, vengono spesso inclusi – anche per ragioni di quantità – mieli provenienti dall’estero. Talvolta, purtroppo, si tratta di prodotti di dubbia provenienza ed è quindi necessaria una tracciabilità chiara. La Dop e Igp sono una risposta evidente di garanzia a questa tracciabilità”. Sono le parole di Giuseppe Lucano, direttore marketing del Consorzio di tutela del Miele della Lunigiana Dop, intervenuto oggi a Roma, all’incontro ‘Alleanza per le Api’, organizzato da Fai – Federazione apicoltori italiana e Fondazione Qualivita, in collaborazione con McDonald’s. 

