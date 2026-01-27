Ultime News

27 Gen 2026 Azienda Sociale, primo Cda col nuovo Dg Barzanti
27 Gen 2026 Max Giusti domenica al Ponchielli con "Bollicine"
27 Gen 2026 Socialità e doposcuola: le sfide del Cambonino al tavolo di quartiere
27 Gen 2026 Colombo e Castelli: "Nessun dubbio sull'autonomia della magistratura"
27 Gen 2026 Referendum, riunione del Gruppo di coordinamento interpartitico
Novi Ligure, Omar Favaro a giudizio con l’accusa di maltrattamenti all’ex moglie

(Adnkronos) – A 25 anni dal massacro di Novi Ligure, Omar Favaro è stato rinviato a giudizio dal tribunale di Ivrea con l’accusa – da lui sempre fermamente respinta – di maltrattamenti alla ex moglie. Il processo si aprirà il prossimo 19 marzo.  

I fatti si sarebbero svolti tra il 2019 e il 2021 e a presentare denuncia era stata la stessa donna che si è costituita parte civile, riferendo di aver subito minacce di morte, botte, soprusi fisici e psicologici.  

Erika De Nardo e Omar Favaro avevano 16 e 17 anni quando nel febbraio 2001 uccisero la madre di lei, Susy Cassini, e il piccolo Gianluca, il fratellino che aveva solo 11 anni.  

 

