È rinviato a mercoledì 25 marzo (ore 21) il concerto di Andrea Lucchesini, evento che venerdì 30 gennaio all’Auditorium Giovanni Arvedi avrebbe dovuto inaugurare la seconda edizione della rassegna il Pianoforte promossa da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends.

Rinviato anche l’incontro con il famoso pianista inizialmente previsto per giovedì 29 gennaio e ricalendarizzato per martedì 24 marzo alle ore 17 in Sala Fiorini del Museo del Violino.

Bellissimo il programma del recital di Lucchesini che nella prima parte mette a confronto due autori molto lontani tra loro a livello stilistico e cronologico, ossia Domenico Scarlatti e Luciano Berio e nella seconda parte prevede i Preludi op. 28 di Chopin.

Il primo appuntamento della rassegna passa dunque a martedì 10 febbraio alle 21 e vedrà il grande pianista austriaco Rudolf Buchbinder alle prese con un programma interamente imperniato sui classici, da Mozart a Schubert, passando per la celebre Sonata Appassionata di Ludwig van Beethoven.

I biglietti restano validi per la nuova data, le informazioni per ottenere il rimborso saranno comunicate nei prossimi giorni.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

martedì 10 febbraio – ore 21

Classici, Rudolf Buchbinder pianoforte

venerdì 27 febbraio – ore 21

Il Titano della Musica, Ivo Pogorelich pianoforte

mercoledì 18 marzo – ore 21

Impressioni minimali, Katia e Marielle Labeque due pianoforti e pianoforte a 4 mani

Informazioni e prevendita biglietti:

I biglietti della rassegna il Pianoforte sono in vendita presso la biglietteria del Museo del Violino e online sul sito www.vivaticket.it.

Prezzi: 30 euro settori A/B/C/D/E/H/I – 25 euro settori G/F – promozione studenti 12 euro per i settori G/F

Biglietteria: Museo del Violino, piazza Marconi 5, Cremona, tel. 0372/080809

da martedì a venerdì: 11.00 – 17.00

sabato e domenica: 10.00 – 18.00

