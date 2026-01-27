Timothée Chalamet scalza Checco Zalone, ‘Marty Supreme’ vola in testa al box office italiano

(Adnkronos) – Continua il successo di ‘Marty Supreme’, il nuovo film A24 distribuito in Italia da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, che nella giornata di lunedì 26 gennaio conquista il primo posto al box office con un incasso di 139.874 euro. ‘Buen Camino’ di Checco Zalone scende invece al secondo posto con 114.025 euro.

Dal suo arrivo nelle sale italiane giovedì scorso, il film di Josh Safdie ha già superato 1.750.000 euro complessivi, confermandosi come uno dei risultati più solidi e rilevanti della stagione e uno dei titoli di maggiore richiamo per il pubblico italiano. Dopo i numerosi sold out del primo weekend, spesso registrati con molte ore di anticipo, ‘Marty Supreme’ prosegue con un andamento estremamente positivo in tenitura e amplia la sua presenza sul territorio nella seconda settimana di programmazione, aumentando la frequenza degli spettacoli e la capienza delle sale che passano da 370 a 430.

Parallelamente alla performance in sala, ‘Marty Supreme’ sta registrando in Italia un impatto particolarmente forte sui social media, con un’evidenza netta su TikTok, dove il film ha generato migliaia di post e condivisioni, costruendo una conversazione molto giovane, vivace e partecipata. Un fenomeno che, per intensità e volume, ha battuto quello di qualsiasi altro film indipendente negli ultimi anni sulla piattaforma, contribuendo a trasformare ‘Marty Supreme’ in un titolo-evento anche dal punto di vista culturale e generazionale. Un’attenzione che trova riscontro anche sul fronte dei riconoscimenti: il titolo ha conquistato oggi 11 nomination ai Bafta 2026, ovvero gli Oscar britannici, tra cui Miglior film, Miglior regia e Miglior attore protagonista, Miglior sceneggiatura originale e Miglior attrice non protagonista per Odessa A’Zion.