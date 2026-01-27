Violenza sulle donne, manifestazione di fronte al Senato: protesta contro testo Bongiorno

(Adnkronos) – Manifestazione di protesta di fronte all’ingresso principale del Senato, su Corso Rinascimento, contro il testo di legge sulla violenza contro le donne, in discussione in queste ore a Palazzo Madama. Attiviste di ‘Non una di meno’, circa un centinaio di persone, stanno mostrando cartelli e urlando slogan, mettendo nel mirino in particolare il testo a firma della leghista Giulia Bongiorno, dove non compare più il termine ‘consenso’. ‘Senza consenso è stupro’ si legge in uno dei cartelli in piazza. Alcuni esponenti del Pd, tra cui il capogruppo del partito Francesco Boccia e la senatrice Valeria Valente, sono in piazza. Con loro anche esponenti di Avs e del M5S.

La presidente della commissione Giustizia del Senato ha presentato una nuova versione del Ddl sul consenso nel reato di violenza sessuale che prevede, tra l’altro, un aumento delle pene da un minimo di 6 a un massimo di 13 anni per le varie fattispecie del reato. “Io responsabile della rottura del patto Meloni-Schlein? Posso dire in maniera chiara e categorica che il patto era per mettere al centro di questa legge la volontà della donna, patto stra-rispettato”, ha detto Bongiorno ai cronisti dopo l’adozione del testo base nella nuova versione.

La proposta della leghista ha modificato il testo approvato all’unanimità alla Camera nel novembre scorso, introducendo la “volontà contraria” a un rapporto sessuale, al posto del “consenso libero e attuale” previsto nella norma approvata a Montecitorio, in mancanza del quale scatta il reato.

“Secondo me questo testo fa un passo avanti rispetto alla Camera – ha rivendicato – perché salvo chi parla senza leggere il testo, tutta la parte mia del freezing lì non c’era. Certo, poi ci sono alcuni che criticano il testo dicendo ‘non mi convince’. Io ho notato una serie di critiche da parte di persone che non hanno letto o non hanno approfondito, leggete e poi, per carità, valutate”.

“Questo testo è un testo base ed è un punto di partenza, ma al centro di tutto deve restare la volontà della donna e vorrei sottolineare ancora che è uscito dalla Camera un testo che aveva al centro la volontà della donna”, ha sottolineato Bongiorno.