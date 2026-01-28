Ultime News

28 Gen 2026 Raddoppio Cremona-Olmeneta in stallo, "Regione risponda"
28 Gen 2026 Si erano allontanate da Crema: le tre minorenni ritrovate dai Carabinieri
28 Gen 2026 Maratonina di Cremona: cinque società podistiche unite per un nuovo progetto sportivo
28 Gen 2026 Stagione Musica del Ponchielli, Nocerino: "Sarà straordinaria"
28 Gen 2026 Regione, nuovo bando per sostenere l'apertura di negozi di generi alimentari
Nazionali

Bari, stacca apparecchi ‘salvavita’ alla madre malata: arrestato 47enne

(Adnkronos) – I carabinieri hanno arrestato a Bari un uomo di 47 anni con l’accusa di tentato omicidio poiché a dicembre avrebbe tolto i sondini e altri apparecchi sanitari necessari per la sopravvivenza della madre anziana molto malata. E’ accaduto nell’abitazione di famiglia.  

Sarebbe stata una infermiera che si è recata nell’abitazione per assistere la donna ad accorgersi del fatto. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.  

