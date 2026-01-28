Ultime News

28 Gen 2026 Giovani, territori e innovazione: convegno Anci al Politecnico
28 Gen 2026 Musicista cerca casa in affitto, ma è vittima di un raggiro: truffatore condannato
28 Gen 2026 Chiede elemosina al Carrefour con la figlia minore. Il direttore: "Qui, terra di nessuno"
28 Gen 2026 Villa Verdi: il Ministero stanzia 6,5 milioni per il recupero
28 Gen 2026 Da Cremona a Milano: la Vittoria Alata è sbarcata a Palazzo Lombardia
Nazionali

Carlo Conti ospite domenica a ‘Verissimo’

(Adnkronos) – Domenica 1 febbraio Carlo Conti sarà ospite, per la prima volta, di ‘Verissimo’, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. A darne notizia è un post sul profilo Instagram della trasmissione: “Uno dei conduttori più amati e stimati della televisione italiana. Per la prima volta domenica a #Verissimo… Carlo Conti!”, si legge nell’annuncio. Il conduttore, in procinto di guidare il suo quinto festival di Sanremo, sarà protagonista di un’intervista ritratto. La puntata di domenica andrà in onda alle 15.30 su Canale 5.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...