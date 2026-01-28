Ultime News

28 Gen 2026 Comitato Piccola Industria a Bruxelles: "Servono incentivi efficaci"
28 Gen 2026 Un nuovo van per l’Associazione Abe: consegna all’ospedale Civile di Brescia
28 Gen 2026 Anche Cremona si ferma per ricordare le vittime della tragedia a Brema
28 Gen 2026 Piromane nell'agriturismo provocò 10 roghi: i sospetti della titolare sull'ospite
28 Gen 2026 Giovani, territori e innovazione: convegno Anci al Politecnico
Champions League, oggi in campo Inter, Juve, Napoli e Atalanta – Le partite in diretta

(Adnkronos) – Torna la Champions League con l’ultima giornata della fase campionato. Oggi, mercoledì 28 gennaio, si giocano partite decisive per il passaggio del turno delle squadre italiane. In campo alle 21 Napoli-Chelsea, Monaco-Juve, Borussia Dortmund-Inter e Union Sg-Atalanta. 

Dove vedere le partite di Champions di oggi? Borussia Dortmund-Inter, Union Saint Gilloise-Atalanta e Monaco-Juve saranno visibili in diretta su Sky e in streaming su Sky Go e NOW. Napoli-Chelsea sarà invece visibile in esclusiva streaming su Prime Video. 

 

Inter, Juventus e Atalanta potrebbero chiudere tra le prime otto con un successo stasera (e dunque qualificarsi direttamente agli ottavi), mentre il Napoli va a caccia degli ultimi punti decisivi per qualificarsi ai playoff.  

 

