28 Gen 2026 La Nederlands Dans Theater apre la stagione della danza al Ponchielli
28 Gen 2026 Giornata della Memoria, al Ponchielli letture e riflessioni
28 Gen 2026 A Trigolo la 44esima edizione dei "Canti della Merla"
28 Gen 2026 Revoca licenze ai bar, il questore: "Spunto per far riflettere sul tema della sicurezza"
27 Gen 2026 Oltre il muro di nebbia: il balzo del capriolo diventa virale
Champions League, oggi Monaco-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 28 gennaio, i bianconeri affrontano il Monaco in trasferta, nell’ultima giornata della fase campionato. La squadra di Spalletti, già almeno ai playoff con i 12 punti conquistati fin qui, con un successo potrebbe volare direttamente agli ottavi (finendo così tra le prime otto della classifica generale). I francesi, a quota 9 punti, non sono ancora certi della qualificazione al prossimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Monaco-Juve, in campo stasera alle 21: 

Monaco (4-2-3-1) Kohn; Vanderson, Dier, Kehrer, Caio Henrique; Teze, Zakaria; Akliouche, Golovin, Ansu Fati; Balogun. All. Pocognoli. 

Juventus (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. 

La partita di Champions Monaco-Juve sarà visibile in diretta su Sky (canale 252). Partita visibile anche in streaming su Sky Go e NOW.  

