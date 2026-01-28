Champions League, ultima giornata: ecco gli obiettivi di Inter, Atalanta, Napoli e Juve

(Adnkronos) – Ultima giornata di Champions League. Decine di combinazioni possibili e il destino di Inter, Atalanta, Napoli e Juve legato anche ai risultati degli altri. Si gioca oggi mercoledì 28 gennaio, con tutte le partite in contemporanea alle 21. Pochissime le certezze già acquisite: Arsenal e Bayern Monaco sono già qualificate agli ottavi, mentre Villarreal, Kairat Almaty, Eintracht Francoforte e Slavia Praga sono già eliminate. Tutte le altre si giocano le chance di passare alla fase successiva, direttamente o attraverso i play-off.

Per entrare tra le prime 8, l’Atalanta (tredicesima a 13 punti) deve vincere a Bruxelles contro l’Union St. Gilloise, anche se per scalare la classifica serve anche un incastro con i risultati di alcune squadre che la precedono. Con il pareggio, niente ottavi ma un posto da testa di serie ai play-off.

L’Inter (quattordicesima a quota 12 punti) deve vincere o pareggiare a Dortmund contro il Borussia per rimanere nelle prime sedici e giocare i play off da testa di serie. Molto difficile, a meno di combinazioni improbabili, finire tra le prime 8.

Situazione simile per la Juventus (quindicesima, a 12 punti, ma con differenza reti peggiore rispetto all’Inter). Sono ancora più basse le probabilità di ingresso tra le prime 8, deve vincere o pareggiare con il Monaco per arrivare ai play-off da testa di serie.

Un solo risultato per il Napoli (venticinquesima in classifica) per continuare a giocare la Champions. La squadra di Conte, impegnata in casa con il Chelsea, deve vincere per avere possibilità concrete di accedere ai play off. Un pareggio complicherebbe di molto la situazione, mentre una sconfitta vorrebbe dire eliminazione quasi certa.