Djokovic concede il punto, Musetti vince il set: fair play del serbo agli Australian Open

(Adnkronos) –
Fair play di Novak Djokovic agli Australian Open 2026. Durante la sfida di oggi, mercoledì 28 gennaio, contro Lorenzo Musetti, valida per i quarti di finale dello Slam di Melbourne, il tennista serbo ha concesso un punto all’avversario, risultato poi decisivo per il secondo set vinto proprio dall’azzurro, prendendosi gli applausi della Rod Laver Arena. 

Durante il nono game del secondo parziale, con il punteggio sul 5-3 per Musetti, Djokovic serve avanti 30-15. Il suo servizio trova il passante di dritto dell’azzurro, che però finisce in corridoio. L’arbitro assegna il punto al serbo, ma ecco il colpo di scena: Nole alza la racchetta e ammette di aver toccato la pallina, concedendo quindi il punto a Musetti. 

Il punteggio quindi cambia: da 40-15 per Djokovic a 30-30. Musetti si prende poi il set point e lo trasforma, con quel punto risultato quindi decisivo per l’esito del secondo set, terminato 6-3 per l’azzurro. 

 

