Iran, attivisti: “Più di 6.200 morti accertati nelle proteste”. Impiccato uomo accusato di spionaggio per Israele

(Adnkronos) – Sono almeno 6.221 i morti confermati durante l’ondata di proteste in Iran. E’ questo l’ultimo dato pubblicato da Human Rights Activists News Agency (Hrana). Tra questi, si legge sul sito web dell’organizzazione con base negli Stati Uniti, 5.858 manifestanti, 100 minori, 214 appartenenti alle forze di sicurezza e 49 persone che non erano dimostranti. L’organizzazione conferma che si continua a lavorare per verificare le circostanze di altri 17.091 decessi segnalati. Stando a Hrana, sono almeno 42.324 le persone arrestate.

L’Iran ha giustiziato un uomo dopo averlo riconosciuto colpevole di spionaggio per conto di Israele. Lo ha riportato l’agenzia di stampa iraniana Mizan. “Hamidreza Sabet Esmaeilipour, arrestato il 29 aprile 2025, è stato impiccato per il reato di spionaggio e cooperazione di intelligence a favore di un servizio di intelligence ostile (Mossad, ndr) attraverso il trasferimento di documenti e informazioni classificate, dopo che il verdetto è stato confermato dalla Corte Suprema e attraverso procedure legali”, afferma Mizan.