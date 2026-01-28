Minnesota, giudice blocca l’espulsione del bimbo di 5 anni fermato dall’Ice

(Adnkronos) – Un giudice negli Stati Uniti ha bloccato l’espulsione del bambino di cinque anni fermato nel Minnesota in una operazione dell’Ice contro il padre, a testimonianza, insieme alle uccisioni di Renée Good e Alex Pretti, del livello raggiunto dello scontro in atto a Minneapolis.

“Un qualsiasi provvedimento di espulsione o trasferimento dei ricorrenti Andrian Conejo Arias e di L.C.R., come è stato identificato il minorenne, è sospesa con effetto immediato, fino a nuovo ordine, da questo tribunale”, rende noto Cnn, citando il pronunciamento.

Gli agenti federali “non potranno trasferire i ricorrenti fuori da questo distretto giudiziario mentre il contenzioso è in atto e fino a nuovo ordine”. L’Ice accusa il padre originario dell’Ecuador, che nel frattempo ha formalmente chiesto agli Usa informazioni sulle condizioni del minore, di essere un immigrato illegale. Gli agenti hanno in un primo momento preso in custodia il bambino. E poi lo hanno trasferito insieme al padre in una struttura dell’Ice nel Texas.