Ultime News

28 Gen 2026 Anche Cremona si ferma per ricordare le vittime della tragedia a Brema
28 Gen 2026 Piromane nell'agriturismo provocò 10 roghi: i sospetti della titolare sull'ospite
28 Gen 2026 Giovani, territori e innovazione: convegno Anci al Politecnico
28 Gen 2026 Musicista cerca casa in affitto, ma è vittima di un raggiro: truffatore condannato
28 Gen 2026 Chiede elemosina al Carrefour con la figlia minore. Il direttore: "Qui, terra di nessuno"
Nazionali

Minnesota, giudice blocca l’espulsione del bimbo di 5 anni fermato dall’Ice

(Adnkronos) – Un giudice negli Stati Uniti ha bloccato l’espulsione del bambino di cinque anni fermato nel Minnesota in una operazione dell’Ice contro il padre, a testimonianza, insieme alle uccisioni di Renée Good e Alex Pretti, del livello raggiunto dello scontro in atto a Minneapolis.  

“Un qualsiasi provvedimento di espulsione o trasferimento dei ricorrenti Andrian Conejo Arias e di L.C.R., come è stato identificato il minorenne, è sospesa con effetto immediato, fino a nuovo ordine, da questo tribunale”, rende noto Cnn, citando il pronunciamento.  

Gli agenti federali “non potranno trasferire i ricorrenti fuori da questo distretto giudiziario mentre il contenzioso è in atto e fino a nuovo ordine”. L’Ice accusa il padre originario dell’Ecuador, che nel frattempo ha formalmente chiesto agli Usa informazioni sulle condizioni del minore, di essere un immigrato illegale. Gli agenti hanno in un primo momento preso in custodia il bambino. E poi lo hanno trasferito insieme al padre in una struttura dell’Ice nel Texas.  

