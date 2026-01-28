Nordcorea, Kim e figlia a test sistema lanciarazzi multiplo: “Rafforziamo deterrenza”

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha reso noto di aver effettuato un test di una versione “aggiornata” di un sistema d’arma “Mrls” per verificarne l’efficienza operativa sotto gli occhi di Kim Jong-un, accompagnato dalla figlia Kim Ju-ae. L’agenzia nordcoreana Kcna, rilancia la sudcoreana Yonhap, riferisce del test effettuato ieri con l’impiego di “nuova tecnologia”, di bersagli colpiti e diffonde immagini che immortalano Kim con la figlia.

Per Kim, il test è stato di “grande rilevanza per migliorare l’efficienza della nostra deterrenza strategica”.

Tutto dopo che, ricorda la Yonhap, solo ieri i militari sudcoreani avevano reso noto di aver rilevato il lancio di missili balistici da una zona a nord di Pyongyang in direzione del Mar del Giappone. Il lancio è stato confermato anche dallo Stato maggiore sudcoreano, che ha parlato di un “proiettile”. Il test nordcoreano è il secondo del mese, dopo il lancio di una serie di missili nelle settimane scorse, poche ore prima del viaggio in Cina del presidente sudcoreano Lee Jae Myung.

Secondo quanto riportato oggi dall’agenzia di stampa ufficiale Kcna, Kim Jong-un ha annunciato che i “piani per la fase successiva” per lo sviluppo del deterrente nucleare del suo Paese saranno svelati al prossimo congresso del partito al governo.

La riunione del Congresso “chiarirà i piani per la fase successiva per rafforzare ulteriormente il deterrente nucleare del Paese”, ha affermato Kim martedì, mentre supervisionava un test missilistico balistico. La Corea del Nord si prepara a tenere un congresso storico del suo partito al governo nelle prossime settimane, il primo in cinque anni.