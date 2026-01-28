Sinner, probelma fisico contro Shelton? Il team: “Chiama il fisio”

(Adnkronos) –

Allarme per Jannik Sinner agli Australian Open 2026? Oggi, mercoledì 28 gennaio, al termine del secondo set vinto 6-4 contro l’americano Ben Shelton nei quarti dello Slam di Melbourne, il tennista azzurro è sembrato accusare un malessere fisico, tanto da rivolgersi, con espressione preoccupata, al suo angolo. “Chiama il fisio”, è stato il consiglio degli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill, che hanno quindi suggerito a Jannik di chiamare un medical time out o sfruttare il cambio di campo per farsi trattare.

Sinner non ha chiamato alcun fisio, ma si è lasciato andare a un gesto preoccupante. Una volta seduto in panchina, l’azzurro si è messo l’asciugamano sulla testa, restando con il volto coperto per qualche secondo. Difficile capire se il malessere sia dovuto alla fatica, al caldo o a un senso di spossatezza generale.

Sembra però scongiurato il pericolo crampi, che lo avevano messo in ginocchio nel terzo turno contro Spizzirri, in cui la chiusura del tetto, e la conseguente pausa di 10 minuti, è stata decisiva per permettergli di recuperare la condizione necessaria per portare a casa la vittoria.