Un nuovo van per l’Associazione Abe: consegna all’ospedale Civile di Brescia

Si è tenuta oggi all’ospedale Civile di Brescia la cerimonia di consegna di un nuovo van all’Associazione Abe, destinato alle attività di volontariato a supporto del reparto di Oncoematologia Pediatrica e Trapianto di Midollo Osseo degli Spedali Civili di Brescia.

Il mezzo, un Doblò Maxi alimentato a metano e benzina, rappresenta il terzo veicolo per il trasporto sanitario semplice che Abe predispone per le esigenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

In particolare, questo mezzo sarà impiegato per il trasporto dei materiali durante il trasferimento delle famiglie dal reparto alle case alloggio, e servirà durante i piccoli traslochi necessari ai bambini nei periodi di cura e come mezzo di supporto durante le attività benefiche di Abe, realizzate a sostegno del reparto.

I trasporti che Abe offre ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica, Day Hospital e Trapianto Midollo Osseo degli Spedali Civili sono fino a dieci alla settimana, coprendo l’intera provincia di Brescia e alcuni comuni delle province limitrofe, in particolare Cremona,

Mantova e Bergamo.

Il van è stato acquistato grazie a una raccolta di 7.000 euro resa possibile dall’evento solidale “Aperitivo in Fattoria”, svoltosi lo scorso 28 giugno, promosso da Associazione Giacomo Marcati Odv, Casapoint Cremona Case e Casapoint Sospiro con il contributo di numerosi sponsor del territorio, i quali sono stati invitati a partecipare all’inaugurazione.

Erano presenti Rolando Dumas e Paolo Botti, accompagnati dai rispettivi team di Casapoint Cremona Case e Casapoint Sospiro, Paolo Feroldi, presidente di Gruppo Casapoint e consigliere dell’Associazione Giacomo Marcati Odv, il presidente di Abe Lorenzo Tonini, i membri del Consiglio, il personale medico e sanitario.

