Ultime News

29 Gen 2026 Camion impantanato nell'aiuola
della rotatoria di Via Mantova
29 Gen 2026 Furti a macchia d'olio: cresce
il timore di trovarsi i ladri in casa
29 Gen 2026 Torriani, tra tradizione e innovazione:
i nuovi progetti della scuola
29 Gen 2026 Dal Mit di Boston all'Aselli, parlano le studentesse: "Cremona una sorpresa"
28 Gen 2026 Comitato Piccola Industria a Bruxelles: "Servono incentivi efficaci"
Nazionali

Benevento, elicottero precipitato: morto anche il pilota 68enne

(Adnkronos) – E’ morto nella notte Venanzio Rapolla, 68 anni, colonnello dell’Aeronautica in pensione, che era alla guida dell’elicottero ultraleggero precipitato a Benevento due giorni fa. Era rimasto gravemente ferito. Insieme a lui viaggiava l’imprenditore Pasquale Esposito, 76 anni di Airola, morto sul colpo. Venanzio Rapolla era il presidente dell’Aeroclub di Benevento, esperto pilota ed istruttore con oltre 10mila ore di volo. Rimasto gravemente ferito, dopo il ricovero all’ospedale San Pio di Benevento, era stato trasferito in condizioni disperate al Cardarelli di Napoli, dove è deceduto nella notte. Sul grave incidente, la Procura di Benevento ha aperto un’inchiesta, anche se l’ipotesi più accreditata sembra portare ad un guasto tecnico del velivolo. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...