29 Gen 2026 Appartamento in fiamme a Caselle Landi, ore di lavoro per i Vigili del Fuoco
29 Gen 2026 L'aggressione al titolare del kebab: "Ragazzi dall'indole socialmente pericolosa"
29 Gen 2026 La macelleria islamica Shreif ha riaperto. Via libera dopo il secondo sopralluogo di Ats
29 Gen 2026 Calciomercato Cremonese, si avvicinano Luca Marianucci e Youssef Maleh
29 Gen 2026 "Camminando un Po", consegnato ricavato alle associazioni Lilt e Aima
Diffamò l’ex moglie, prescritto Tiberio Timperi ma dovrà risarcire

(Adnkronos) – I giudici della terza sezione penale della Corte d’Appello di Roma hanno dichiarato estinta per intervenuta prescrizione l’accusa nei confronti del giornalista Tiberio Timperi, finito sotto processo per diffamazione ai danni della ex moglie, Orsola Adele Gazzaniga. In favore della donna i giudici hanno riconosciuto le statuizioni civili.  

I fatti risalgono al 2010, quando il giornalista fece esternazioni ad alcuni settimanali sulla sua condizione di padre separato: in alcune interviste aveva evidenziato gli ostacoli nel rapporto con il figlio dopo la separazione. Dichiarazioni che portarono l’ex moglie a sporgere denuncia. In primo grado, nel 2018, Timperi era stato condannato al pagamento di una ammenda di 1.500 euro.  

