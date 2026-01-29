Ultime News

29 Gen 2026 Camion impantanato nell'aiuola
della rotatoria di Via Mantova
29 Gen 2026 Furti a macchia d'olio: cresce
il timore di trovarsi i ladri in casa
29 Gen 2026 Torriani, tra tradizione e innovazione:
i nuovi progetti della scuola
29 Gen 2026 Dal Mit di Boston all'Aselli, parlano le studentesse: "Cremona una sorpresa"
28 Gen 2026 Comitato Piccola Industria a Bruxelles: "Servono incentivi efficaci"
Nazionali

Frana Niscemi, sindaco agli abitanti: “Rispettate i divieti di accesso nella zona rossa”

(Adnkronos) – “La zona rossa deve essere rispettata. L’accesso è interdetto. Vi prego di attenervi al divieto. L’accesso è permesso solo con l’accompagnamento dei vigili del fuoco”. Lo ha detto, in una diretta social notturna, il sindaco di Niscemi (Caltanissetta) Massimiliano Conti che invita i cittadini a non superare la zona rossa interdetta dopo la frana di domenica.  

“L’istituzione della zona rossa troverà una sua definizione all’esito della ricostruzione tecnico-scientifica – ha aggiunto – vi invito a rispettare i divieti di accesso. Le procedure sono in capo al corpo dei vigili del fuoco. Va fatta una richiesta che verrà valutata in base alla tipologia dell’intervento”.  

Oggi arriverà a Niscemi l’Esercito con il Genio Militare “per fare una serie di lavori, una serie di opere in campo”, ha annunciato il primo cittadino. 

“Ora sono diventati tutti geologi e ‘niscemologi’ – ha detto ancora il sindaco – Non voglio fare polemica con nessuno, non cadrò in questa trappola. Siamo concentrati sui provvedimenti che dobbiamo adottare per ripartire e ripensare alla ripartenza. Questo è il momento per lavorare tutti insieme”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...