Grande Fratello 2026, Ilary Blasi di nuovo conduttrice: ecco tutte le novità

Intorno alla metà di marzo torna ‘Grande Fratello’ in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. Lo annuncia Mediaset in una nota, precisando che la prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva. 

Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane. Il progetto – prosegue il comunicato – sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format. 

