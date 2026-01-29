"I deportati di Rethmar", il 30 gennaio presentazione del libro di Fiorentini

Il libro di Roberto Fiorentini, I deportati di Rethmar, per Ronca Editore, sarà presentato venerdì 30 gennaio alle ore 17 a palazzo Comunale di Cremona, nel Salone dei Quadri. All’evento sarà presente Luciano Pizzetti presidente del consiglio comunale di Cremona e già sottosegretario alle Riforme e più volte parlamentare.

Sarà l’occasione per riportare alla luce la vicenda di questi 600 cremonesi che tra la fine del 1938 e il 1944 dovettero abbandonare le proprie case per lavorare nelle campagne tedesche agli ordini del Terzo Reich. Non si racconterà solo la vicenda umana di Ermete Masseroni, protagonista del libro firmato dal giornalista Fiorentini, ma saranno narrate anche altre storie simili a quella che è contenuta nel volume pubblicato dalla casa editrice cremonese.

© Riproduzione riservata