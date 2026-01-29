Ultime News

29 Gen 2026 Cremonese, è fatta per Youssef Maleh: attesa per le visite mediche
29 Gen 2026 Appartamento in fiamme a Caselle Landi, ore di lavoro per i Vigili del Fuoco
29 Gen 2026 L'aggressione al titolare del kebab: "Ragazzi dall'indole socialmente pericolosa"
29 Gen 2026 La macelleria islamica Shreif ha riaperto. Via libera dopo il secondo sopralluogo di Ats
29 Gen 2026 Calciomercato Cremonese, si avvicinano Luca Marianucci e Youssef Maleh
Nazionali

Incidente in A1, mezzo pesante va a fuoco in galleria a Calenzano: tratto riaperto

(Adnkronos) – Incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 gennaio, sull’A1 Milano-Napoli dove al km 266 in direzione Nord, all’interno della galleria Le Croci, nel comune di Calenzano (Firenze) un mezzo pesante ha preso fuoco. L’incendio è stato spento grazie all’intervento dei vigili del fuoco. 

Poco dopo le ore 19, è stato riaperto il tratto, precedentemente chiuso, è stato riaperto. Nel tratto compreso tra Firenze Impruneta ed il bivio con A1 Direttissima, si registrano 10 km di coda in diminuzione in direzione di Bologna.  

Sul luogo dell’evento hanno operato le squadre e i mezzi di Aspi per portare a termine gli interventi di messa in sicurezza della porzione di calotta danneggiata dalle fiamme, attività imprescindibile per consentire la riapertura al traffico.  

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 

 

