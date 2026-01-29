La macelleria islamica Shreif ha riaperto. Via libera dopo il secondo sopralluogo di Ats

Leggi anche: 24 Gen 2026 Sospesa per deficit igienici

la macelleria di corso Mazzini

La macelleria islamica Shreif in corso Mazzini è ripartita. Dopo un momentaneo stop dell’attività a seguito di un’ispezione di Ats Valpadana, che aveva rilevato l’assenza di alcuni requisiti di igiene e sicurezza degli alimenti, si riparte.

Il via libera è stato deciso in seguito ad un secondo sopralluogo di Ats che questa volta ha avuto esito negativo: non è stata riscontrata, cioè, nessun’altra inadempienza. I responsabili hanno messo tutto in regola e dunque l’ordinanza di sospensione è stata revocata. L’esercizio ha già riaperto i battenti.

