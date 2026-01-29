Ultime News

“Non dovete aiutare l’Ice”, in consiglio comunale arriva Batman

(Adnkronos) – “Sono disgustato. Dovete affermare che nessuna risorsa della città andrà all’Ice. Dovete garantire che non ci sarà nessuna collaborazione”. Davanti al City Council di Santa Clara, in California, si presenta Batman. E alza la voce nei confronti delle autorità cittadine. Un uomo, vestito con il costume del supereroe DC Comics, prende la parola nella seduta pubblica e nel poco tempo a disposizione chiede – o meglio intima – che la città non offra nessun sostegno o collaborazione agli agenti federali dell’Ice, l’agenzia che contrasta l’immigrazione illegale e che è nella bufera dopo le violenze in Minnesota. 

 

“Sono di fronte davanti ad un consiglio di codardi. E se non agite, non siete solo codardi. Siete traditori”, tuona Batman. “Fate qualcosa, garantite che non ci sarà collaborazione con l’Ice. Garantite che non vengano destinate all’Ice altre risorse, prima che qualcuno muoia. Fate qualcosa, agite con coraggio”. 

