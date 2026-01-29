Ultime News

29 Gen 2026 Locali, scatta il piano sicurezza: controlli coordinati sul territorio
29 Gen 2026 Cremonese, nonostante le assenze cresce l’attesa per la sfida contro l’Inter
29 Gen 2026 "I deportati di Rethmar", il 30 gennaio presentazione del libro di Fiorentini
29 Gen 2026 Fioriere saccheggiate, il sindaco: "Se volete dei fiori andateli a comprare"
29 Gen 2026 Concluso progetto Flash: catalogo finale delle attività
Video Pillole

SANA Food, Bozzi “BolognaFiere impegnata nell’innovazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Il gruppo BolognaFiere si caratterizza per due principi fondamentali nello svolgere la propria attività di business: il primo è cercare di innovare costantemente le proprie manifestazioni, i propri eventi e il secondo è la collaborazione che instauriamo normalmente con gli attori che operano nel settore. Per SANA Food 2026, abbiamo la conferma della collaborazione di FederBio che nasce da una collaborazione storica a cui si aggiunge la nuova collaborazione con Slow Food attraverso la quale proporremo novità in termini di contenuti e di proposta espositiva”. Così Rossano Bozzi, Direttore Business Unit di BolognaFiere, alla conferenza stampa di presentazione di SANA Food 2026.
