29 Gen 2026 Locali, scatta il piano sicurezza: controlli coordinati sul territorio
29 Gen 2026 Cremonese, nonostante le assenze cresce l’attesa per la sfida contro l’Inter
29 Gen 2026 "I deportati di Rethmar", il 30 gennaio presentazione del libro di Fiorentini
29 Gen 2026 Fioriere saccheggiate, il sindaco: "Se volete dei fiori andateli a comprare"
29 Gen 2026 Concluso progetto Flash: catalogo finale delle attività
Sinner e lo show tv in Australia: “Perché spezzate gli spaghetti e fotocopiate le natiche?”

(Adnkronos) – Jannik Sinner alle prese con domande su spaghetti spezzati e natiche fotocopiate. L’azzurro, che si appresta a giocare le semifinali degli Australian Open, a Melbourne è un personaggio in campo e fuori. Tra i vari impegni extra tennis, ecco l’apparizione a The Hundred, lo show con Andy Lee e Sophie Monk. Sinner si disimpegna brillantemente nel programma in cui bisogna indovinare quante persone, su 100, compiono determinate azioni, soprattutto ‘insolite’. 

Si parte col botto e l’altoatesino è preso alla sprovvista. Quanti australiani, tra i 100 interpellati e collegati in video, hanno fotocopiato il loro sedere? “Di che si tratta esattamente?”, chiede Sinner. “Gli australiani a volte sono pazzi…”, aggiunge l’azzurro quando riceve una spiegazione sulla dinamica particolare. L’idea, però, in fondo non è così strana: “Perché no?”, dice Sinner, che azzarda un improbabile 63% come risposta: la quota reale è 4%. 

 

Quindi, l’affronto. Qual è la percentuale di australiani che spezzano gli spaghetti prima di cuocerli? “Nooo… mamma mia, ho una brutta sensazione”, dice l’azzurro, che propone un allarmante 44% e non va lontano dalla verità: 37%. E’ Sophie Monk a giustificare la scelta così diffusa Down Under: “Gli spaghetti sono troppo lunghi, io li spezzo 3 volte”. E Sinner inorridisce… 

