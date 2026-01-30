Ultime News

29 Gen 2026 Cremonese, è fatta per Youssef Maleh: attesa per le visite mediche
29 Gen 2026 Appartamento in fiamme a Caselle Landi, ore di lavoro per i Vigili del Fuoco
29 Gen 2026 L'aggressione al titolare del kebab: "Ragazzi dall'indole socialmente pericolosa"
29 Gen 2026 La macelleria islamica Shreif ha riaperto. Via libera dopo il secondo sopralluogo di Ats
29 Gen 2026 Calciomercato Cremonese, si avvicinano Luca Marianucci e Youssef Maleh
Nazionali

Australian Open, oggi Alcaraz-Zverev – Diretta

(Adnkronos) – Tempo di semifinali agli Australian Open 2026. Oggi, venerdì 30 gennaio, Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, sfiderà Alexander Zverev, terzo nel ranking Atp – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dello Slam di Melbourne.  

Grazie alla semifinale raggiunta battendo il padrone di casa De Minaur ai quarti, Alcaraz ha già migliorato il risultato della scorsa stagione, quando fu eliminato proprio ai quarti da Novak Djokovic, avversario di Jannik Sinner nella seconda semifinale. 

 

Il vincente della sfida troverà in finale uno tra Sinner e Djokovic. 

