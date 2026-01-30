Ultime News

30 Gen 2026 Rinnovo segreteria Pd, assemblea convocata il 14 marzo
30 Gen 2026 Lollobrigida a Soresina: "Il nostro mondo agricolo va rafforzato e reso competitivo"
30 Gen 2026 Incidente in A21, 2 km di coda in direzione Brescia
30 Gen 2026 Pericolosa fuga con auto rubata sulla Paullese: in arresto 21enne
30 Gen 2026 Truffa del finto carabiniere, raggirata un'anziana: denunciato uomo di 23 anni
Nazionali

Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell’opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera

(Adnkronos) – Bella Ciao, Fischia il Vento, occupazione della sala stampa della Camera. E’ questa la protesta delle opposizioni che oggi ha di fatto impedito lo svolgimento della conferenza sulla Remigrazione ospitata dal leghista Fruguele con la partecipazione di esponenti dell’estrema destra, da Forza Nuova a Casapound. Tra alta tensione e copie della Costituzione in mostra, Pd, Avs e M5S hanno ottenuto la sospensione di tutte le conferenze stampa a Montecitorio per la giornata di oggi per “motivi di ordine pubblico”. 

